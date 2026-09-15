गणेश चतुर्थी के मौके पर सुनीता को अपने घर बप्पा को लाते देखा गया और बाद में गणेश पूजा करते हुए भी उनका वीडियो वायरल हुआ। इस दौरान उनके बच्चे टीना और यशवर्धन नजर आए। लेकिन गोविंदा नदारद रहे। जब उनसे पूछा गया तो सुनीता ने कहा कि गोविंदा अमेरिका में हैं। अब गोविंदा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ गणपति की अराधना करते दिख रहे हैं, लेकिन सुनीता उनके साथ नजर नहीं आईं।

सुनीता ने गोविंदा को लेकर क्या कहा?

दरअसल सुनीता से जब पैपराजी ने गोविंदा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “गोविंदा जी अमेरिका में हैं, रात को वापस आएंगे. अगर थके हुए, तो आज दर्शन के लिए नहीं आएंगे, कल आएंगे. ये उनका घर है, तो उन्हें आना ही है।”

इसके बाद जब गोविंदा रात को लौटे तो सीधा अपने बच्चों के साथ गणपति बप्पा की पूजा की। उन्होंने इस दौरान अपने बच्चों के साथ सुख-समृद्धि और सफलता की प्रार्थना भी की।

#WATCH | Mumbai | Actor Govinda celebrates Ganesh Chaturthi along with his son Yashvardhan and daughter Tina Ahuja



He says, "On this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, I pray for prosperity, happiness, and the blessings of Riddhi and Siddhi. May everyone be free from… pic.twitter.com/pigLMoO2xa — ANI (@ANI) September 14, 2026

पैपराजी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में गणपति उत्सव की परंपरा उनकी मां से चली आ रही है। जिसे अब उनके बेटे यशवर्धन आगे बढ़ा रहे हैं। गोविंदा ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं उनके परिवार को रिद्धि-सिद्धि मिले। उनके जीवन में कोई कलेश, कष्ट और बाधा न आए। उन्होंने अपनी बेटी टीना के लिए अच्छा वर और बेटे यशवर्धन के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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सुनीता और गोविंदा के बीच चल रहा विवाद

लंबे समय से सुनीता आहूजा तमाम इंटरव्यू में गोविंदा पर आरोप लगाती रही हैं। हाल ही में गोविंदा को उनकी आने वाली फिल्म की को-एक्ट्रेस के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। जिसे लेकर सुनीता ने पैपराजी से बात करते हुए कहा था कि गोविंदा को शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं। इस पर गोविंदा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सुनीता को अपनी हद में रहकर बात करनी चाहिए। पूरा विवाद पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…