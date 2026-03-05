अपने 90 के दशक में इंडस्ट्री के हीरो नंबर 1 थे और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन करती थीं। लंबे समय से वो फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं। उनकी पत्नी ने कई इंटरव्यू में हिंट दिया कि गोविंदा का किसी यंग एक्ट्रेस के साथ अफेयर है, हालांकि एक्टर ने उन आरोपों को निराधार बताया है। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने नीलम के साथ प्यार में पड़ने की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी है।

1980 और 1990 के दशक में अभिनेत्री नीलम कोठारी के साथ उनके संबंधों को लेकर अफवाहें थी। सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक नए इंटरव्यू में गोविंदा से सवाल किया गया कि क्या उन्हें नीलम से प्यार था? इस पर गोविंदा ने माना कि उन्हें नीलम पसंद थीं। उन्होंने कहा, “देखिए हम सब जितने यंग लोग थे, जो गांव टाइप के होते हैं, उन सभी के लिए गोरी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। वह अलग थी और बहुत अच्छी लड़की थी। ऐसे लगता था जैसे गुड़िया हो।”

1986 में आई फिल्म ‘लव 86’ में गोविंदा और नीलम की जोड़ी हिट हो गई और इसके बाद उन्होंने ‘हत्या’, ‘सिंदूर’, ‘खुदगर्ज’ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। नीलम के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने बताया कि उनके साथ काम करने का मौका मिलने से पहले ही वह उनके फैन थे। उन्होंने कहा, “उनकी पर्सनालिटी गुड़िया जैसी थी, वो उसमें थीं और मुझे ऐसा लगा कि… वाह। मैं उनकी फिल्म देख रहा था, सीटियां बजा रहा था और शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगा। वो मेरी हीरोइन बन गईं और मुझे यकीन ही नहीं हुआ।”

यह भी पढ़ें: ‘हम एक दूसरे को समझते थे’ कभी नीलम से शादी करना चाहते थे गोविंदा, अब एक्ट्रेस ने की खुलकर बात

गोविंदा ने नीलम को लकी कहा और कहा कि उन्होंने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनका नीलम के साथ कोई रिश्ता था, लेकिन उन्होंने इशारों में उनके लिए भावनाएं व्यक्त कीं। हंसते हुए उन्होंने कहा, “उस समय… अभी ये जैसे अफेयर होते हैं, वैसे तो होते नहीं थे। हम खूब शोर मचाते थे… हो गया, लग रहा है चल रहा है।”

उन्होंने कहा कि उन दिनों रोमांस का मतलब जिसे आप पसंद करते हैं सिर्फ उसे देखना होता था। “पहले वाला रोमांस होता था, वो देखने मात्र का था। कितना अच्छा काम कर पाए ना हम लोग। हर फिल्म देखिये…गाने सुपरहिट, फिल्में हिट।”

कभी जताया था नीलम के लिए अपना प्यार

1990 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कबूल किया था कि उन्हें नीलम से प्यार हो गया था। इतना ही नहीं, नीलम के साथ रहने की चाह में उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। गोविंदा ने कहा था, “हम अक्सर मिलते थे और जितना मैं उन्हें जानने लगा, उतना ही उन्हें पसंद करने लगा।” उन्होंने आगे कहा, “वह ऐसी महिला थीं जिन पर कोई भी आदमी अपना दिल हार सकता था। मैंने भी हार दिया।”

यह भी पढे़ं: ‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन…’, 90 के दशक में नीलम का था गोविंदा के साथ अफेयर? अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा ने अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करते हुए बताया, “मैंने सुनीता से कहा था कि वह मुझे छोड़ दें। मैंने उनसे अपनी सगाई तोड़ दी थी। और अगर पांच दिन बाद सुनीता ने मुझे फोन करके फिर से मनाया नहीं होता, तो शायद मैं नीलम से ही शादी कर लेता।” उन्होंने यह भी कहा, “मैं उनसे शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत था।” इससे जुड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें…