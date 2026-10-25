बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पत्नी सुनीता आहूजा के साथ रिश्ते में अनबन और कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कथित अफेयर की खबरों के बीच अब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है। तलाक की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता ने कहा, ‘हम हिंदू हैं, हमारे यहां तलाक नहीं होता।’ उनके इस बयान ने एक बार फिर सुनीता के साथ उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को हवा दे दी है।

गोविंदा ने हाल ही में एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पत्नी सुनीता आहूजा के साथ अपने रिश्ते और कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कथित अफेयर के आरोपों पर बात की। इस दौरान उन्होंने सुनीता के अलग रहने के फैसले और तलाक की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी।

गोविंदा ने कहा कि सुनीता जो कुछ भी कर रही हैं, वह बच्चों के लिए कर रही हैं। उन्होंने सुनीता को अपना पहला प्यार बताते हुए कहा कि प्यार कोई खेल नहीं है, जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए।

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अभिनेता ने आगे कहा कि सुनीता उनके लिए भाग्यशाली हैं और उनके जीवन में लक्ष्मी की तरह हैं। उनकी सफलता में सुनीता का बड़ा योगदान रहा है। इंटरव्यू के दौरान जब गोविंदा से तलाक को वापस लेने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘वो लिया… लेना ही पड़ेगा। कैसे नहीं लेंगे?’

इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या यह फैसला किसी धमकी की वजह से लिया जाएगा या प्यार के कारण। इस पर गोविंदा ने कहा, ‘नहीं, नहीं। हम हिंदू इंसान हैं और हमारे यहां तलाक शब्द ही नहीं है। हमारे यहां सारी व्यवस्थाएं हैं।’

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गोविंदा के इस बयान के बाद सुनीता आहूजा के साथ उनके रिश्ते और तलाक को लेकर चल रही चर्चाएं एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि, दोनों के रिश्ते को लेकर सामने आ रही अटकलों के बीच उनके वैवाहिक जीवन की मौजूदा स्थिति को लेकर किसी आधिकारिक फैसले की पुष्टि नहीं हुई है।