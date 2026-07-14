बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, एक्टर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई फिल्म ‘रूपा’ का ऐलान किया है। इस मूवी के साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री में नई अभिनेत्री रानी स्वर्णकार को भी लॉन्च किया, जो फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी। गोविंदा इस फिल्म में अभिनय करने के साथ-साथ इसके निर्माता भी हैं।

मुझे कई बार नजरअंदाज किया गया: गोविंदा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए गोविंदा ने कहा, “शायद किस्मत में यही लिखा था कि मुझे कई बार नजरअंदाज किया गया। लोग कहते रहते थे कि अब वह फिल्मों में नजर नहीं आएंगे। लेकिन मैंने हमेशा फिर से शुरुआत की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह फिल्म वह हासिल करे, जिसकी मैंने कल्पना की है। कुछ ऐसा जिसकी लोग सोच भी नहीं सकते और अपना जादू दिखाए।”

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युवाओं के लिए बनाई गई है रूपा

गोविंदा ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘रूपा’ खास तौर पर युवाओं के लिए बनाई जा रही है। अभिनेता ने कहा, “जब युवा इस फिल्म को थिएटर में देखें, तो उन्हें अपने सपनों पर भरोसा करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिले। इससे ज्यादा मैं आध्यात्मिकता पर कुछ नहीं कहूंगा।”

गोविंदा के लिए लकी है 14 नंबर

इसके अलावा अभिनेता ने यह भी बताया कि वह ज्योतिष और अंक ज्योतिष में काफी विश्वास रखते हैं। इसके बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा, “14 हमेशा से मेरा लकी नंबर रहा है। मैं न्यूमरोलॉजी में यकीन करता हूं और मेरा नाम भी इसी पर आधारित है। मैंने इस पर तब यकीन करना शुरू किया जब मैं सिर्फ 14 साल का था। भगवान की कृपा से मैंने एक ही हफ्ते में 14 फिल्में साइन कीं और इससे मुझे 14 साल तक सुपरस्टारडम मिला।”

इसके आगे अभिनेता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “बाद में मैं 14वीं लोकसभा में सांसद बना। उसके बाद फिल्मों में वापसी करने से पहले मुझे 14 साल के संघर्ष से गुजरना पड़ा। हालांकि, इस बार मैं और पांच साल इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने खुद से कहा कि मैं फिर से शुरुआत करूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि यह एक नए सफर की शुरुआत होगी।”

बता दें कि गोविंदा आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘रंगीला राजा’ में बड़े पर्दे पर नजर आए थे, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता हासिल नहीं कर सकी।

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