CAA विवादः सरकार ने बॉलीवुड सितारों को किया आमंत्रित, फरहान अख्तर, करण जौहर करेेंगे शिरकत!

caa protest bollywood: नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने विवादास्पद नागरिकता कानून से जुड़े मिथ और वास्तविकताओं पर चर्चा करने के लिए कई बॉलीवुड सितारों को आमंत्रित किया है। खबरों की मानें तो सरकार ने शीर्ष फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को निमंत्रण भेजा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी उपाध्यक्ष जय पांडा द्वारा बॉलीवुड सितारों को आमंत्रित किया गया है।

अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि इस कार्यक्रम में कौन-कौन से कलाकार शामिल होंगे लेकिन रिपोर्टस के अनुसार करण जौहर, कबीर खान, फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी जैसे जाने माने बॉलीवुड के चेहरे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं।

मशहूर डिजाइनर फराह खान ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए ट्टीट किया है कि यदि सरकार को अपने सीएए/ एनआरसी बिल के लिए समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया “आम आदमी” से पूछें। समर्थन करने के लिए आप कुछ बॉलीवुड सेलेब्स का चयन नहीं कर सकते क्योंकि वे आम आदमी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे मनोरंजन करने वाले होते हैं। वे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। जनता की आवाज सुनो। जय हिंद!

If the Govt needs support for its CAA/NRC bill, please ask the “common man”. to support you not select few Bollywoood celebs because they DO NOT represent the common man. They are entertainers who entertain. They are not elected representatives. Janta ki aawaz suno. Jai Hind!

— Farah Khan (@FarahKhanAli) January 5, 2020