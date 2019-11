करीना-अक्षय की फिल्म गुड न्यूज से पहला गाना सामने आने वाला है ऐसे में इस गाने का खूब प्रमोशन किया जा रहा है। अक्षय ने अपने सोशल प्लैटफॉर्म से ये वीडियो शेयर किया है-

As you can see I also can’t wait to be #ChandigarhMein tomorrow🙃Till then keep practising your #ChandigarhStep 🕺💃🏻 @Chandigarh_uni https://t.co/zsHuwjVRGu pic.twitter.com/tHqIY8WYPI