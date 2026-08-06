एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी हैं। गोलमाल, खलनायक, दोस्ताना जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह सी-ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर हो गई थीं।

एक्ट्रेस ने सालों बाद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि एक मजबूरी के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा था। उनके हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें सी-ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा।

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गोलमाल फेम एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी का छलका दर्द

सुष्मिता ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा चौड़ा वीडियो शेयर कर अपनी जिंदगी के इस मुश्किल दौर का दर्द शेयर किया। वीडियो में अपने उस फैसले पर बात करते हुए सुष्मिता ने कहा, ‘मुझसे किसी ने पूछा कि मैम, आपने इतनी खराब फिल्मों में काम क्यों किया? यह सवाल सुनते ही मुझे धक्का लगा।’

सी-ग्रेड फिल्मों में क्यों किया था काम

‘अपनी जिंदगी के उस दौर में वापस लौटकर यह सोचना बेहद तकलीफदेह है कि आखिर मैंने ऐसी सी-ग्रेड और महिलाओं को नीचा दिखाने वाली फिल्मों में काम ही क्यों किया? हां, मैंने बुरी फिल्मों का चुनाव किया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वे पोर्न फिल्में नहीं थीं, फिर भी वे बेहद खराब फिल्में थीं।’

कर्ज चुकाने के लिए मैंने अपनी आत्मा बेच दी

सुष्मिता ने आगे कहा ‘लोग पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी आत्मा का सौदा किया? तो हां, मैंने अपनी आत्मा बेची। क्या मुझे ऐसा करके अच्छा लगा? मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा था और आज भी उस बात का मलाल है। लेकिन उस वक्त मजबूरी ऐसी थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था।’

एक्ट्रेस ने अपना दर्द बयां करते हुए आगे कहा कि ‘अगर मैं अपनी उस वक्त की हालत बताऊं, तो साल 2002 में मेरा और मेरे पति का मीडिया प्रोडक्शन हाउस ‘प्रयास प्रोडक्शंस’ पूरी तरह डूब गया था। हम पर करीब 1 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ चुका था।’

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मैं और मेरे पति कंगाल हो गए थे

सुष्मिता ने कहा, ‘उस दौरान टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू हो रहा था-एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल जैसे कॉन्सेप्ट आ गए थे, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि हमारी कंपनी के साथ-साथ ट्रैक सिनेमा और अनिल चौधरी प्रोडक्शंस भी कंगाल हो गए।’

अपनी बात पूरी करते हुए सुष्मिता ने कहा, ‘घर के दरवाजे पर लेनदार और रिकवरी एजेंट आने लगे थे। वे गाली-गलौज करते थे, वह बेहद भयानक दौर था। मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, ऐसे हालात में मुझे दोबारा काम की तलाश में निकलना ही पड़ा।’

‘जो भी पैसा कमाती, उससे बस वह 1 करोड़ का कर्ज चुकाती थी। मेरे पति और मैंने 3-4 सालों तक दिन-रात एक करके वह कर्ज उतारा। यही वजह थी कि मुझे खराब फिल्में चुननी पड़ीं, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था।’

किसी लग्जरी के लिए नहीं किया

सुष्मिता ने कहा कि वो एक मिडिल क्लास जीवन जीने में विश्वास रखती थीं और उन्होंने ये सब किसी लग्जरी के लिए नहीं किया। एक्ट्रेस ने अपनी वीडियो में साफ कहा कि “उन्हें पता था कि उन्हें वेल्थ क्यों बनाना हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट्स में काम किया, मैं उस पर कुछ खास गर्व नहीं करती हूं। वो उस समय के लिए शायद सही था। लेकिन अब मैं वैसा कुछ काम नहीं करती हूं। अब जिन प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहीं हूं, मैं उनसे खुश हूं। बतौर एक्टर हमे ऐसा काम कभी कभी करना पड़ता है घर चलाने के लिए।”