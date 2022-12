Golden Globe Awards 2023: एसएस राजामौली की RRR का विदेश में जलवा, अपने नाम की ये बड़ी उपलब्धि

Golden Globe Awards 2023: RRR इसी साल 24 मार्च को रिलीज़ हुई, जिसमें जूनियर एनटीआर, राम चरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट और श्रिया सरन अहम रोल में नजर आएं। फिल्म ने विश्व स्तर पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।

विदेश में भी बजा RRR का डंका (फाइल फोटो)

