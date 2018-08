Gold Movie Box Office Collection Day 3: मौनी रॉय और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘गोल्ड’ दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज की गई। फिल्म गोल्ड के साथ जॉन अब्राहम की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ भी मजबूती से खड़ी है। दोनों ही फिल्में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कलेक्शन के मामले में जहां पहले दिन ही गोल्ड ने गजब की कमाई की, लेकिन दूसरे दिन गोल्ड की शाइन में फीकापन आ गया। वजह थी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन। देश भर में शोक के माहौल के चलते सिनेमाघरों में भी दर्शक की संख्या में गिरावट देखने को मिला। जहां फिल्म ने अपने पहले दिन में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। वहीं दूसरे दिन में फिल्म ने मात्र 8 करोड़ रुपए ही कमाए।

बुधवार को फिल्म ने कमाए- 25.25 करोड़ रुपए। गुरुवार को फिल्म गोल्ड ने कमाए- 8 करोड़ रुपए। शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन कितना रहा यह जानने के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। फिल्म ने अब तक टोटल 33.25 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिये हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब वीकेंड आ गया है ऐसे में दर्शक अब ‘गोल्ड’ का दीदार करने के लिए सिनेमाघरों की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। फिलहाल फिल्म गोल्ड कमाई के मामले में जॉन की फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ से काफी तेज चल रही है।

#Gold witnessed a decline on Thu… Biz should gain momentum from today onwards… Plexes hold the key… Wed 25.25 cr, Thu 8 cr. Total: ₹ 33.25 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2018