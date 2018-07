‘GOLD’ First Song: जब शब्द हो जाएं खत्म, तो ऐसे आंखों से होती हैं बातें, सामने आया मौनी रॉय की फिल्म का पहला गाना

अक्षय कुमार स्टारर मोस्ट अवेडेट फिल्म ‘गोल्ड’ का पहला गाना सामने आया है। इस फिल्म से टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय बड़ी स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में मौनी एक बंगाली महिला के किरदार में हैं। फिल्म के टीजर को देख कर लगता है कि फिल्म में मौनी अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में हैं। फिल्म के अब तक कई सारे पोस्टर्स सामने आ चुके हैं। फिल्म के अन्य किरदारों के अलावा अक्षय कुमार और मौनी के भी पोस्टर्स सामने आए हैं। फिलहाल इस फिल्म का पहला गाना सामने आया है जिसमें मौनी रॉय अक्षय कुमार के साथ फ्रेम शेयर करती नजर आ रही हैं।

गाने के बोल हैं- ‘नैनों नें बांधी’। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के पहले गाने के रिलीज होने से पहले ही एक पोस्टर जारी किया था। इस पोस्टर में अक्षय के साथ मौनी रॉय नजर आ रही हैं। पोस्टर में मौनी और अक्षय एक दूसरे के बेहद करीब हैं, जिसमें अक्षय ने मौनी को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। पोस्टर में मौनी काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं, मौनी ने बालों में गजरा भी लगाया हुआ है।गाने के बोल ने लिखे हैं, वहीं इसे गाया और कंपोज ने किया है।

When words fail, let the eyes do the talking. Our first song, #NainoNeBaandhi will be out today.@Roymouni @ArkoPravo19 #YasserDesai @ZeeMusicCompany @excelmovies @kagtireema @ritesh_sid @FarOutAkhtar pic.twitter.com/QfZTtISfFr

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 6, 2018