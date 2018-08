Gold Box Office Collection Day 7: अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। अपने पहले दिन ही फिल्म ने 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि दूसरे दिन फिल्म का धंधा बहुत मंदा रहा। इसके बाद एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन का ग्राफ उठा और वीकेंड ओपनिंग में ‘गोल्ड’ फिर से चमकने लगी। तीसरे दिन में से पांचवे दिन तक फिल्म ने बेहतरीन कमाई की।

बुधवार को रिलीज हुई फिल्म ने 25.25 करोड़ रुपए की कमाई की। गुरुवार को फिल्म ने 8.10 करोड़ रुपए कमाए। शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 10.10 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 12.30 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने जुटाए 15.55 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ- 71.30 करोड़ रुपए।

#Gold has an EXCELLENT *extended* opening weekend… Took a dip on Day 2, but gradually picked up from Day 3 to Day 5… All eyes on Mon-Thu biz… Wed 25.25 cr, Thu 8.10 cr, Fri 10.10 cr, Sat 12.30 cr, Sun 15.55 cr. Total: ₹ 71.30 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 20, 2018