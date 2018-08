Gold Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘गोल्ड’ सिनेमाघरों में 15 अगस्त को दस्तक दे चुकी है। फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म रिलीज के साथ ही अक्षय कुमार के फैन्स फिल्म देखने के लिए सिनमाघरों की तरफ भारी संख्या में उमड़े। मॉर्निंग शो में फिल्म देखने के लिए दर्शक सिनमाघरों की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन शाम होते ही थिएटर्स पर सूनापन छा गया।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के निधन के चलते सिनेमाघरों में फिल्म के शोज देखने जाने वाले दर्शकों की संख्या में अचानक कमी देखने को मिली। ट्रेड एनेलिस्ट सुमित कडेल ने अपने टिवटर से एक पोस्ट जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। सुमित ने अपने पोस्ट में लिखा- शाम के वक्त अचानक लोगों की संख्या में कमी। रात के गोल्ड और सत्यमेव जयते शो दोनों की कमाई में 9 करोड़ की गिरावट।’

फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए माना जा रहा था कि गोल्ड पहले दिन में करीब 20 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन ओपनिंग डे पर फिल्म गोल्ड ने उम्मीद से ज्यादा बिजनेस करके दिखाया। मौनी रॉय और अक्षय कुमार की फिल्म ने अपने पहले दिन में कमाए 25.25 करोड़ रुपए। बुधवार को रिलीज हुई फिल्म गोल्ड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अच्छी कमाई की।

Unbelievable drop in evening & night shows for #Gold & #satyamevajayate as both collected below 9 cr nett on Thursday. SHOCKING

इधर, ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म कलेक्शन के आंकड़े ट्विटर पर जारी किए। तरण आगे लिखते हैं- ‘बुधवार को फिल्म ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अच्छी रकम जुटाई। गुरुवार को वर्किंग डे है गोल्ड और सत्यमेव जयते आमने सामने हैं। अभी ग्रोथ बाकी है।’ बता दें, फिल्म गोल्ड को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज की गई इस फिल्म को छुट्टी का काफी फायदा मिला। इससे दर्शक सिनमाघरों की तरफ खिंचे चले आए। हालांकि फिल्म के सामने दूसरी बड़ी फिल्म जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते भी थी। बावजूद इसके दर्शक अक्षय की ‘गोल्ड’ देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। गुरुवार को फिल्म गोल्ड ने कितनी कमाई की यह जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।

After a big holiday [#IndependenceDay] on Wed, it was the regular working day on Thu… #Gold and #SatyamevaJayate took a hit on Day 2, since biz, generally, witnesses a decline after a holiday… Growth in biz is most crucial at this stage [Fri to Sun]…

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2018