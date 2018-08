Gold Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार और मौनी रॉय स्टारर फिल्म गोल्ड स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज की गई। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ वक्त से अक्षय कुमार देशभक्ति फिल्मों पर ज्याद फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अक्षय की फिल्म ‘गोल्ड’ से दर्शकों को और भी ज्यादा उम्मीदें रहीं। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म से टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म में मौनी रॉय एक बंगाली महिला के किरदार में हैं।

मौनी अपने करियर की पहली फिल्म में ही अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार की लीडिंग लेडी के तौर पर स्क्रीन पर आईं। मौनी की अदाकारी देखने के लिए उनके फैन्स भी काफी एक्साइटेड रहे। ऐसे में फिल्म ‘गोल्ड’ को लेकर माना जा रहा था कि ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आने वाली है। अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म अपने पहले दिन में करीब 20 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। आपको बता दें, अक्षय स्टार फिल्म ने अपने पहले दिन में उम्मीद से ज्यादा कमाई की है। ‘गोल्ड’ का पहले दिन का टोटल कलेक्शन हुआ है- 25.25 करोड़ रुपए। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के कलेक्शन की जानकारी दी है।

इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए गिरीश ने कहा था- ‘स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर गोल्ड पहले दिन में कमाल कर सकती है। फिल्म 2700 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। फिल्म 20 करोड़ रुपए तक कमा सकती है।’

#Gold has an EXTRAORDINARY Day 1… Takes a FAB START at plexes across major centres… Wed ₹ 25.25 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 16, 2018