बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का रक्षाबंधन पर रिलीज हुआ ज्वेलरी ब्रांड जीवा (Giva) का विज्ञापन विवादों के बीच हटा दिया गया है। विज्ञापन में कृति के कपड़ों और एक डॉग को राखी बांधने को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए थे। इस विवाद के बीच कंगना रनौत ने भी कृति के विज्ञापन की आलोचना की थी।

दरअसल, जीवा के इस विज्ञापन में कृति सेनन रक्षाबंधन मनाती नजर आई थीं। उन्होंने ऑफ-व्हाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी थी। विज्ञापन में वह अपने डॉग को भी राखी बांधती दिखाई दीं। इसी को लेकर सोशल मीडिया के एक वर्ग ने विज्ञापन और कृति के पहनावे पर आपत्ति जताई। कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय त्योहार की गरिमा से जोड़कर सवाल उठाए।

कंगना रनौत ने क्या कहा?

विवाद के बीच कंगना रनौत ने भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कृति पर निशाना साधते हुए विज्ञापन को ‘असहज बनाया गया’ बताया और कृति के राखी बांधने के लुक पर ‘बिकिनी’ वाली टिप्पणी की।

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कृति सेनन ने दिया था करारा जवाब

कंगना और सोशल मीडिया यूजर्स की आलोचना के बाद कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि त्योहार की भावना कपड़ों से नहीं, बल्कि उसमें छिपे रिश्तों और भावनाओं से तय होती है।

कृति ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर होने वाली लगातार टिप्पणियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समय के साथ एथनिक फैशन बदला है, लेकिन आज भी किसी महिला के अपनी संस्कृति से जुड़ाव को उसके कपड़ों से मापा जाता है।

कृति ने अपने डॉग को राखी बांधने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन उनके लिए सुरक्षा और प्यार का रिश्ता है और उनके परिवार में यह भावना उनके डॉग्स तक भी जाती है, क्योंकि वे उनके परिवार का हिस्सा हैं।

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गीवा ने विज्ञापन क्यों हटाया?

विवाद बढ़ने के बाद गीवा ने अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से वापस लेने का फैसला किया। ब्रांड ने अपने बयान में कहा कि वह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का बहुत सम्मान करता है।

कंपनी ने कहा कि अगर उसके विज्ञापन से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं अनजाने में आहत हुई हैं तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसी सम्मान के चलते विज्ञापन को सभी मीडिया से हटा लिया गया है।

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इस तरह कृति सेनन के कपड़ों और विज्ञापन में डॉग को राखी बांधने से शुरू हुआ विवाद अब विज्ञापन हटाए जाने तक पहुंच गया है। वहीं, कृति की प्रतिक्रिया के बाद यह बहस भी तेज हो गई है कि किसी महिला के कपड़ों को उसकी संस्कृति और त्योहारों के प्रति सम्मान का पैमाना क्यों बनाया जाए।