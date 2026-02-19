मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ की घोषणा 3 फरवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान की गई। जिसमें इसका छोटा सा टीजर भी जारी किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद होना शुरू हो गया। अलग-अलग जगह ब्राह्मण समाज ने नेटफ्लिक्स और इसके मेकर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कई लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंच गया।

कोर्ट ने मेकर्स और नेटफ्लिक्स को लगाई थी फटकार

मुंबई के एक वकील आशुतोष दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘पंडत’ जैसे सम्मानजनक शब्द को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि यह पूरे समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचता है। पिछली बार कोर्ट ने गुरुवार को फिल्ममेकर नीरज पांडे और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी भी सामाजिक वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता।

नीरज पांडे ने फिल्म का नाम लिया वापस

यहां तक कि कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा, तब तक रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई आज 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए फिल्ममेकर नीरज पांडे ने अपनी मूवी का नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है।

सिर्फ इतना ही नहीं ‘घूसखोर पंडत’ नाम से जारी किए गए ट्रेलर, पोस्टर, टीजर और अन्य सभी प्रमोशनल कंटेंट भी हटा दिया गया है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में नीरज पांडे ने कहा, “फिल्म का पुराना नाम वापस ले लिया गया है और अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। फिल्म का नया नाम अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो भी नया नाम रखा जाएगा, वह पुराने नाम जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा।

नया नाम और फिल्म की कहानी को सही ढंग से दिखाया जाएगा और कोई गलत मतलब नहीं निकलेगा। इसके अलावा पुराने नाम से जुड़े सभी पोस्टर, ट्रेलर और प्रचार सामग्री भी पहले ही हटा दी गई है।” अब यह देखना होगा कि फिल्ममेकर कब इसका नया नाम तय करते हैं और क्या रखते हैं।

