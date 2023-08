Live

Ghoomer Movie Release Live: आज रिलीज हो रही अभिषेक बच्चन की ‘घूमर’, एक के साथ एक टिकट मिल रही फ्री

Abhishek Bachchan Film Ghoomer Live Updates: अभिषेक बच्चन की फिल्म 'घूमर' (Ghoomer) आज रिलीज हो रही है। ऐसे में इसे देखने जाने से पहले आप जान लें कि ये कैसी फिल्म है?

'घूमर' मूवी रिलीज...

Go to Live Updates Ghoomer Movie Release and Review Live: सिनेमाघरों में ‘गदर 2’ और ‘OMG 2’ का बॉक्स ऑफिस पर अभी बोलबाला कम नहीं हो पाया है। इसी बीच अब अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म ‘घूमर’ (Ghoomer) रिलीज हो रही है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसके ट्रेलर रिलीज के बाद से फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो घड़ी आ गई है, जब फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इसमें जूनियर बच्चन ने एक क्रिकेट कोच का रोल प्ले किया है। इसमें उनके साथ लीड एक्ट्रेस सैयामी खेर हैं। उनके अलावा फिल्म में शबाना आजमी और अंगद बेदी भी हैं। इसके डायरेक्टर आर बाल्की हैं। ऐसे में अगर आप भी इस स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो इससे जुड़े सभी अपडेट्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। Live Updates 'घूमर' की एक के साथ एक टिकट मिल रही फ्री अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'घूमर' को लेकर ट्वीट किया है कि इसकी टिकट एक के साथ एक फ्रीम मिल रही है। https://twitter.com/juniorbachchan/status/1692114234447131127?s=20