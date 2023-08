Ghoomer Movie Review: दमदार डायलॉग्स, इंस्पिरेशनल स्टोरी और लाजवाब एक्टिंग, कुछ ऐसी है अभिषेक बच्चन की ‘घूमर’, जानिए क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म?

Ghoomer Film Review: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और सैयामी खेर की फिल्म 'घूमर' (ghoomer) को रिलीज कर दिया गया है। दमदार स्टोरी और अभिनय वाली इस फिल्म को अगर देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले रिव्यू पढ़ लें...

घूमर मूवी समीक्षा।

Follow us on



instagram

telegram