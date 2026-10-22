मनोज बाजपेयी फिल्म ‘गजब रात’ से नेटफ्लिक्स पर वापसी करने वाले हैं। 15 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और मनोज बाजपेयी का एक अलग ही अंदाज उसमे देखने मिला। दर्शकों से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद नेटफ्लिक्स ने मनोज बाजपेयी के एक सीन का क्लिप शेयर किया है। जहां वह एक अनोखी रेड मारते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में उनका फनी अंदाज बेशक फैंस को पसंद आएगा।

नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के रेड सीन का क्लिप शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ‘इस गजब रेड से कोई नहीं बच सकता है।’ सीन में मनोज बाजपेयी एक होटल में रेड मारते दिखाई देते हैं। फनी डायलॉग और अपने शानदार स्वैग में वह कहते हैं, ‘बहुत काली है आज की रात, बहुत बुरा होने वाला है सबके साथ, चुपचाप कमरे से बाहर निकलो।’

इतने में एक गेट खटखटाते हुए वह शख्स से उसके बारे में पूछते हैं। जवाब में वह आदमी अपना नाम और काम बताता है, साथ में उनकी पत्नी को देख कर मनोज बाजपेयी कहते हैं, ‘वकील साहब पैसे खर्च किया करों और 5 स्टार होटल जाया करो। इन सड़ी जगहों पर मत आया करो।’

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मनोज बाजपेयी गजब अंदाज

मनोज बाजपेयी अपने डायलॉग में आगे कहते हैं, ‘मर्द मां बहन बेटी से पिटेंगे, पुलिसवालों से पिटेंगे, कैमरा लाइव वाले थाने पर टूट पड़ेंगे। दरअसल, फिल्म में मनोज बाजपेयी एक करप्ट पुलिसवाले का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में एक गजब रात की कहानी को दिखाया गया है।

ये एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसे मनोज बाजपेयी अपने अंदाज में सुलझाते हैं। इस वीडियो पर फैंस के रिएक्शन काफी शानदार हैं, उन्हें फिल्म के लिए एक्साइटेड साफ देखा जा सकता है।

‘घूसखोर पंडत’ से ‘गजब रात’ किया गया फिल्म का नाम

पहले ये फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ नाम से रिलीज होने वाली थी लेकिन इसके नाम पर विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज के लोग फिल्म के नाम से आहत होते दिखाई दिए थे, उनका कहना था कि पंडत नाम के आगे घूसखोर लिखना उनके लिए अपमानजनक बात है। इसी वजह से उन्होंने फिल्म और उसके नाम का विरोध किया था। बाद में फिल्म का नाम बदलकर ‘गजब रात’ रख दिया गया।

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नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी की जोड़ी

फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है। वह इससे पहले नेटफ्लिक्स के साथ ‘खाकी’ सीरीज, ‘सिकंदर का मुकद्दर’ और ‘टास्करी’ जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। अब वह ‘गजब रात’ के साथ एक बार फिर दर्शकों के सामने आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए वह करीब एक दशक बाद मनोज बाजपेयी के साथ काम कर रहे हैं।

फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, कीकू शारदा और नुसरत भरूचा भी नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह सस्पेंस थ्रिलर 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।