रियलिटी शो में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गौतम गुलाटी एक बार फिर अपने गेम को लेकर चर्चा में हैं। ‘बिग बॉस 8’ के विनर रह चुके गौतम ने अब ‘राइज एंड फॉल 2’ के फिनाले में जगह बनाई है। शो की शुरुआत से ही वह अपनी रणनीति, समझदारी और सही मौके पर लिए गए फैसलों के जरिए गेम में आगे बढ़ते नजर आए हैं। खास बात यह है कि गौतम इस शो में भी काफी हद तक वही अंदाज अपनाते दिखे, जिसके दम पर उन्होंने ‘बिग बॉस’ की ट्रॉफी अपने नाम की थी।

अल्टीमेट रूलर बनकर पलट दिया गेम

गौतम गुलाटी ने शो में अपनी ताकत का अहसास तब कराया, जब उन्होंने रेड रूम में हुए हॉकी टास्क में शानदार रणनीति अपनाई। इस मुकाबले में उनका सामना मनीष गोयल और ऋषभ जायसवाल से हुआ था। टास्क के दौरान गोलपोस्ट और स्कोर बदलने के मौके मिले। गौतम ने आखिरी समय में अपना दांव खेला और बाजी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ वह शो के अल्टीमेट रूलर बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने टावर का नाम बदलकर ‘गौतम सिटी’ रख दिया।

रिश्तों से ज्यादा गेम को दी अहमियत

गौतम की रणनीति का एक और पहलू तब देखने को मिला, जब शो में तख्तापलट का मौका आया। इस दौरान वह वर्कर्स का साथ देते नजर आए और उन्होंने सत्ता के समीकरण बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनके इस फैसले से प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी नाराज हो गई थीं। दोनों ने उन्हें ‘गद्दार गुलाटी’ तक कह दिया। हालांकि, गौतम ने अपने फैसले के जरिए यह दिखाया कि वह खेल में भावनाओं के बजाय मौके और रणनीति को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

फिनाले की रेस में बाहर होकर भी मारी बाजी

गौतम के लिए फिनाले तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। टिकट टू फिनाले की रेस में वह पीछे रह गए थे। स्वरा भास्कर को चुनने के फैसले के बाद गौतम इस दौड़ से बाहर हो गए। हालांकि, शो में एक बार फिर समीकरण बदले। शहजाद पूनावाला ने फिनाले में पहुंचने के बाद एक कंटेस्टेंट को चुनने की ताकत का इस्तेमाल किया और गौतम गुलाटी को अपने साथ फिनाले में पहुंचाया। शहजाद ने बताया कि पहले गौतम को बेसमेंट में जाने देने का फैसला उनकी गलती थी और इस बार वह उसे दोहराना नहीं चाहते।

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बिग बॉस का अनुभव आया काम?

गौतम गुलाटी पहले भी रियलिटी शो का बड़ा खिताब जीत चुके हैं। ‘बिग बॉस 8’ में उन्होंने अपने बेबाक अंदाज, मजबूत व्यक्तित्व और गेम की समझ से दर्शकों का दिल जीता था। ‘राइज एंड फॉल 2’ में भी वह परिस्थितियों को समझकर फैसले लेते और बदलते समीकरणों के बीच अपनी जगह बनाते नजर आए। ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका पुराना रियलिटी शो अनुभव इस सफर में उनके काम आया है। अब देखना होगा कि क्या गौतम अपने इसी गेम प्लान के दम पर एक बार फिर ट्रॉफी जीतने में कामयाब होते हैं।