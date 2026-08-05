टीवी एक्टर गौरव खन्ना भले ही आज दो रिएलिटी शोज के विजेता बन चुके हों लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बैक-टू-बैक शोज फ्लॉप होने की वजह से एक्टर को काम मिलना बंद हो गया था। इन दिनों गौरव खन्ना स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए काफी सुर्खियों में हैं। 1 अगस्त से शो की शुरूआत हो चुकी है और एक्टर को खतरनाक स्टंट करते भी देखा गया है।

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शो में बातचीत के दौरान गौरव खन्ना ने अपने उस दर्दनाक समय को याद किया जब उनके शोज लगातार फ्लॉप हो रहे थे और उन पर अनलकी और पनौती जैसे टैग लग रहे थे। खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो सामने आया, जिनमें एक्टर ने कहा, “एक टैग लग गया था मेरे ऊपर कि गौरव के शोज नहीं चलते। एक एक्टर के लिए ये काफी खराब टैग है। गौरव अनलकी है, गौरव पनौती है इसे मत लो। एक लड़का अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई में रह रहा है। काम ढूंढ रहा है।”

गौरव आगे कहते हैं, “जो भी वजह रही हो, जब भी कोई शो सफल होता था तो उसका श्रेय बाकी सभी लोगों को मिल जाता था। लेकिन जब कोई शो नहीं चलता था, तो हमेशा कहा जाता था कि ‘गौरव बदकिस्मत है’, ‘यह पनौती है’। यही डर आज भी मेरे अंदर कहीं न कहीं बना हुआ है। आज भी जब मैं किसी ऑडिशन के लिए जाता हूँ, तो मन में यही ख्याल आता है कि अगर यह शो नहीं चला, तो फिर से वही तमगा मेरे नाम कर दिया जाएगा कि ‘इसके शो नहीं चलते।'”

स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने के बाद एक्टर ने शो को अचानक छोड़ दिया था। जिसके बाद उन्हें सिलेब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में देखा गया था।

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वहां उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद बिग बॉस 19 में एंट्री ली। किस्मत के सितारे इतने तेज रहे कि एक्टर को वहां भी जीत मिली। अब गौरव खन्ना खतरों के खिलाड़ी 15 में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं।

बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरूआत साल 2004 में की थी, गौरव एक टीवी एड में दिखाई दिए थे और इसी के बाद उन्हें उनका पहला शो भाभी मिला।

बाद में एक्टर ने कुमकुम, लव ने मिला दी जोड़ी और सीआईडी जैसे शोज में काम किया। जिस पहचान के वह मोहताज थे, वो उन्हें सीरियल जीवन साथी, ये प्यार ना होगा कम और तेरे बिन जैसे शोज से मिली।

साल 2020 में शो अनुपमा में उनका किरदार घर-घर में एक बड़ा नाम बन गया। अनुज कपाड़िया को दर्शकों से जमकर प्यार मिला।