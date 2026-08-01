क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 एक्ट्रेस और खतरों के खिलाड़ी 15 की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा ने को-कंटेस्टेंट गौरव शर्मा के बारे में दावा किया है कि वह शूटिंग के दौरान उन्हें काफी बुली किया करते थे। एक्ट्रेस का कहना है कि गौरव उन्हें हमेशा नीचा दिखाते थे, टास्क के दौरान उन्हें टॉन्ट भी करते थे जो शगुन को बिल्कुल पसंद नही आता था।

यह भी पढ़ें- ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का भौकाल शुरू; 11 अगस्त को होगा ट्रेलर लॉन्च, फिर देशभर में रोड ट्रिप पर निकलेगी स्टारकास्ट

स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो खतरों की खिलाड़ी 15 की शुरूआत 1 अगस्त से कलर्स और जियोहॉटस्टार पर होने वाली है। उससे पहले शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने शूटिंग खत्म होने के बाद कई इंटरव्यूज दिए। एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने एक इंटरव्यू में शो के बारे में बात करते हुए अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। जिसमें उन्होंने बताया कि वह गौरव खन्ना से कभी दोबारा मिलना नहीं चाहती हैं।

शगुन शर्मा का गौरव खन्ना पर बयान

फिल्मीग्यान से बातचीत के दौरान शगुन कहती हैं कि “मुझे लगता है कि गौरव खन्ना एक ऐसे इंसान हैं, जिनसे मैं दोबारा मिलना नहीं चाहूंगी।”

“वह ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे बहुत बुली किया। जैसे अगर पांच लोगों ने कोई टास्क किया और उनमें से चार लोगों ने उसे बीच में छोड़ दिया, तो उन चार में से वह सबसे ज्यादा मुझे ही निशाना बनाते थे। वह कहते थे, ‘ये तो छोड़ देती है’, ‘ये कमजोर है’ और ‘इसे मत करो।’

“मुझे लगता है कि रियलिटी शो की दुनिया में इंसान का एक अलग रूप सामने आ जाता है। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि असल जिंदगी में भी वह पूरी तरह वैसे ही हैं, जैसे उन्होंने वहां व्यवहार किया था।”

यह भी पढ़ें- ‘रामायण’ के रावण अरविंद त्रिवेदी: केवट के ऑडिशन के लिए पहुंचे थे और बन गए इतिहास के सबसे यादगार लंकेश

खतरों के खिलाड़ी 15 में सबसे बड़ा ट्विस्ट

एक्ट्रेस के बयान के बाद गौरव खन्ना ने इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बता दें कि इस बार खतरों के खिलाड़ी के लिए रोहित शेट्टी ने सभी कंटेस्टेंट्स के लिए बेहद खतरनाक स्टंट रखे हैं। हालांकि इस शो में दिखाए जाने वाले सभी स्टंट हर सीजन में बेहद खतरनाक ही होते हैं लेकिन प्रोमो के मुताबिक, इस साल शो में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बदले हुए फॉर्मेट में है।

पुराने खिलाड़ियों के साथ टक्कर

पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पुराने कंटेस्टेंट्स एक बार फिर मैदान में वापसी करेंगे और नए प्रतिभागियों के साथ मुकाबला करते नजर आएंगे। इस नए फॉर्मेट में अनुभव और नए जोश के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार पिछले सीजनों के कई शानदार खिलाड़ी शो में मुकाबला करते दिखाए देंगे।

खतरों के खिलाड़ी 15 की कास्ट

रुबीना दिलैक से लेकर जैस्मीन भसीन तक, कई खिलाड़ियों को शो में वापस देख उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। जो खतरनाक स्टंट्स और चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शो की कंटेस्टेंट लिस्ट में गौरव खन्ना, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, अविका गोर, ओरहान अवत्रामानी (ओरी), हर्ष गुजराल, जैस्मिन भसीन, रुबिना दिलैक, करण वाही, रित्विक धनजानी और विशाल आदित्य सिंह जैसे नाम शामिल हैं।