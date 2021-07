राफेल डील को लेकर भारत में एक नया विवाद उस वक्त शुरू हो गया जब फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय (PNF) ने यह जानकारी दी कि भारत के साथ हुए राफेल डील की आपराधिक जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज की नियुक्ति हुई है। फ्रांस में हुई इस गतिविधि को लेकर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे पर टीवी डिबेट में भी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं। आज तक के डिबेट शो दंगल में इसी मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच जोरदार बहस हो गई।

दरअसल राफेल मुद्दे पर बोलते हुए गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे सुप्रिया श्रीनेत भड़क गईं। गौरव भाटिया कह रहे थे, ‘जब मनिहार पर्रिकर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और तब भी जब वो देश की सेवा में लगे थे तो झुठमुठ का नाटक करके राहुल गांधी वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर ने मुझे कहा है कि.. मनोहर पर्रिकर जी से तो बात ही नहीं हुई।’

उन्होंने आगे कहा, ‘मनोहर पर्रिकर जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि बहुत पीड़ा हुई कि ये 51 साल के अपरिपक्व झूठे बालक झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो राफेल पर हमसे बात ही नहीं की।’

