Gauhar Khan Trolled: बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान ने ट्विटर पर ब्लॉगर और ऑथर तारिक फतेह की चुटकी ली है। इस चुटकी पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग उन्हें जिहादिन तक लिख दे रहे हैं। दरअसल रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस पाक महीने के शुरू होने के साथ ही लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे को इसकी शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन शुभकामना देने वाले लोगों के संदेश में तारिक फतेह को एक गड़बड़ लगी तो उन्होंने ट्वीट किया। हुआ ये कि लोग रमदान मुबारक लिखते हुए रमजान की शुभकामनाएं दे रहे थे। ऐसे लोगों के लिए तारिक ने लिखा- सही शब्द रमजान है, रमदान नहीं। हम लोग अरबी नहीं हैं। हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और सदियों से रमजान ही बोलते और मनाते आए हैं। तारिक फतेह के इसी ट्वीट पर फिल्म एक्च्रेस गौहर खान ने उनकी चुटकी ली है।

The word is 'Ramzan', not RAMADAN. We are not Arabs; we are Hindustani Muslims and for centuries have celebrated RAMZAN. https://t.co/j5H4PRtD6C

गौहर खान ने तारिक फतेह के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- माफ करना खुद को हिंदुस्तानी बताने वाले मिस्टर प्राउड कैनेडियन, रमजान शब्द उर्दू का है और रमदान अरबी। जिस आस्था के तुम ठेकेदार बने हुए हो वो अरब से निकली हुई है। मैंने अपनी कुरान अरबी और अंग्रेजी में पढ़ी है। मैं भारतीय हूं और जिस भाषा में चाहूं उसमें विश कर सकती हूं।

Excuse me mr. proud Canadian/self acclaimed Hindustani ! The word Ramzan is in Urdu n Ramadan is Arabic !the faith that u claim to represent (wrongly mostly) originated in the Arab world ! I read my Quran in arabic/English ! I am an indian n can wish in the language I want to! https://t.co/H8F9MyFa8m

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) May 6, 2019