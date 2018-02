पापोन की हरकत पर भड़कीं एक्ट्रेस गौहर खान, ‘पिता जैसा प्रेम’ वाली दलील पर सुनाई खरी-खोटी

सिंगिंग रिएलिटी शो ‘वॉइस ऑफ इंडिया किड्स’ में जज की भूमिका में सिंगर पापोन भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में पापोन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह शो में आई एक बच्ची के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पापोन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बच्ची के साथ पापोन की हरकत पर एक्ट्रेस गौहर खान भड़क उठी और ट्विटर पर सिंगर को पिता जैसा बर्ताव करने की बात पर जमकर खरी-खोटी सुनाई। दरअसल शिकायत के जवाब में सिंगर पापोन के वकील ने जवाब देते हुए कहा, ”पापोन यहां सिर्फ एक पिता जैसा प्यार व्यक्त कर रहे हैं। यह किसी भी तरह से प्रताड़ना नहीं है।” पापोन के वकील ने कहा, ”यदि वीडियो में ऐसा कुछ होता तो पापोन खुद इस वीडियो अपने फेसबुक पेज पर सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करते।”

गौहर खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”एक बच्ची के चेहरे पर 4 सेकेंड तक कलर को हाथों से घिसना पिता जैसे प्यार को दर्शाता है। तुमने बच्ची के चेहरे को खींचा और एक रणनीति के तहत लिप पर किस किया। यहां कैमरे के एंगल का दोष नहीं था या फिर बच्ची ने भी गलती से चेहरा नहीं घुमाया था। हैशटैक पापोन”

Wasn’t smothering a child’s face with your palm rubbing color all over it for 4 secs enough as fatherly love, that u had to pull the child’s face then to strategically peck her on the lip??? There was no wrong camera angle or the child moving her face mistakenly BTW #papon

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) February 23, 2018