बीते मंगलवार को माइक्रोब्लागिंग साइट पर #Talk to a Muslim ट्रेंड कर रहा था । इस हैशटैग को इस्लाम फोबिया के विरोध में चलाया गया है। इस हैशटैग का इस्तेमाल हजारों ट्वीट किए गए थे। ट्वीट करने वालों में कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम भी शामिल हैं। इस मुहिम में स्वरा भास्कर और गौहर खान ने भी अपनी आवाज उठाई है।

गौहर खान ने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से लिखा, ‘TalkToAMuslim, दिन भर में कितने लोगों से बात होती है लेकिन एक पल के लिए ये ख्याल नहीं आता कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू।’ ‘मुस्लिम से बात करना आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाता। ये सिर्फ सोच की बात है। मैं भारत में रहती हूं इसलिए मैं हिंदू हूं और मैं धर्म से मुस्लिम हूं। मैं दिल से भारतीय हूं।’ जबकि स्वरा भास्कर ने माइक्रोब्लागिंग साइट पर लिखा, ‘भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन और बेहतरीन है।’

#TalkToAMuslim seriously didn’t think a day would come where talking to a muslim leader or a commoner would question ur patriotism or ur belief in ur own faith!!by land I am a Hindu ,by faith I am a Muslim and by heart n soul INDIAN is my identity !!! #killThehate #spreadlove pic.twitter.com/kiXaHNmplA — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) July 17, 2018

Come talk to me#TalkToAMuslim #TalktoaMuslim pic.twitter.com/4qE6gP7nAQ — Rana Safvi رعنا राना (@iamrana) July 17, 2018

इतिहासकार राना सफवी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए लिखा, ‘भारत को प्यार और शांति के लिए जाना जाता है। टॉक टू अ मुस्लिम कोई गुनाह नहीं है।’ इसके बाद राना सफवी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, ‘मैं एक भारतीय मुस्लिम हूं । मैं आपसे शेक्सपियर, गालिब, मीराबाई और मुगल के बारे में बात कर सकती हूं ।’ ‘मुगल, भारत के वो मुस्लिम जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी ।’ सेलेब्स के अलावा आम लोग भी इस हैशटैग का इस्तेमाल कर अपनी बात रख रहे हैं।

Today it’s #TalkToAMuslim. Tomorrow it would be #TalkToADalit. And then #TalkToAWoman. After which #TalkToNonYadavOBCs. If you need to be told to talk to other human beings to deal with your hate & paranoia, the problem rests only with you. That’s why I advocate #TalkToAShrink. — Rohini Singh (@rohini_sgh) July 17, 2018

I’m a Hindu. I talk to Muslims. Guess they are humans too. #TalkToAMuslim pic.twitter.com/tnzcEF4nkd — ektaa malik (@ektaa_malik) July 17, 2018

