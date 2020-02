Gargi College Molestation: गार्गी कॉलेज में छात्राओं से बदसलूकी मामले में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुमा कुरैशी ने इस घटना के बारे में कहा कि यह बहुत शर्मनाक है, उन्होंने साथ ही कहा कि उनके कॉलेज में इस तरह की घटना से उन्हें काफी धक्का लगा है।

तो वहीं ऋचा चड्ढा ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहा है- इस तरह के घटिया लोग कहीं भी ऐसा कर सकते हैं। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तो वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज में हुई इस घटना पर खूब बरसीं और उन्होंने प्रशासन की जमकर निंदा भी की।



एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा- यह वैसा ही है जैसे Frankenstein था। फीमेल स्टूडेंट्स के साथ जेएनयू में भी ऐसा हुआ।जामिया में भी कुछ ऐसी ही हालत हुई। सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए। और अब गार्गी कॉलेज में भी यही हुआ। ऐसे हमले करने वाले लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनकी कोई आइडियॉलोजी नहीं है, उन्हें ऐसा करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। ऐसे लोग हमारे साथ हमारे बीच ही रहते है इस स्थिति में आप भी अगले हो सकते हैं।’

This must be what Frankenstein was about. Female students were groped at JNU, Jamia too… cctvs were broken. At #GargiCollege , the goons just proved that they never needed a reason. It was never about ideology.

These men live among us. You and yours are next.

