मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और मशहूर परिवारों के के लिए गणेश चतुर्थी का जश्न खत्म हुआ। अंबानी परिवार के शानदार जुलूस से लेकर गोविंदा का अपने बेटे यशवर्धन के साथ शामिल होना और शिल्पा शेट्टी का अपने परिवार के साथ ढोल की थाप पर नाचना, इन सभी सेलेब्रिटीज ने इस मौके को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। इन सभी मौकों की तस्वीरें और वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

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अंबानी परिवार का शानदार गणपति जुलूस

अंबानी परिवार ने एंटीलिया से भव्य गणपति विसर्जन जुलूस निकाला गया। नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी और ओरी के साथ शिखर पहाड़िया भी नजर आए। वहीं, राधिका मर्चेंट लाल अबीर से रंगी हुई दिखाई दी औ उनके डांस ने इंटरनेट पर खूब वाहवाही बटोरी, अनंत के साथ उनके प्यारे मोमेंट्स भी कैमरा पर कैद हुए।

गोविंदा ने बेटे यशवर्धन के साथ किया बप्पा को विदा

इस बीच, बारिश के बावजूद अभिनेता गोविंदा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए। दोनों ने मिलकर पूरे उत्साह के साथ विसर्जन की रस्म निभाई और परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हालांकि, इस दौरान सुनीता आहूजा समारोह में नजर नहीं आईं।

वहीं, गोविंदा और यशवर्धन ने बारिश की परवाह किए बिना गणपति उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गणपति महोत्सव में शामिल होने के लिए गोविंदा खास अमेरिका से मुबंई आए थे। सुनीता आहूजा ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि वह हमेशा ही सिर्फ डेढ़ दिन के गणपति लेकर आती हैं। उनकी सास की शुरू की गई परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया।

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शिल्पा शेट्टी ने नाचते गाते किया गणपति विसर्जन

शिल्पा शेट्टी ने भी अपने परिवार के साथ गणपति विसर्जन में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेत्री उत्सव के रंग में रंगी नजर आईं और जुलूस के दौरान ढोल की थाप पर जमकर डांस करती दिखीं। खास मौके के लिए शिल्पा ने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन लुक अपनाया था। उनके पति राज कुंद्रा और बच्चे भी इस जश्न में उनके साथ शामिल हुए।