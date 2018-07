रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘संजू’ दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई भी की। लेकिन इस फिल्म से गैंगस्टर अबू सलेम बिलकुल खुश नहीं हैं। इसके चलते अब सलेम ने संजू के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेज दिया है। दरअसल, मुंबई धमाकों में शामिल रहे अबू सलेम ने फिल्म संजू को लेकर कहा है कि उनके किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिल्म में उनको लेकर गलत जानकारी दी गई हैं। फिल्ममेकर को इस गलती के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। अबू ने अपने नोटिस में लिखा है- अगर 15 दिन के भीतर संजू के मेकर्स ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वह उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक देंगे।

बता दें, अबू सलेम को फिल्म के उस सीन से ऐतराज है जिसमें दिखाया गया कि साल 1992 में अबू सलेम ने सुनील दत्त के बेटे और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को भी हथियार सप्लाई किए थे। ऐसे में अबू सलेम से रिश्ता बनाना संजय दत्त को भारी पड़ गया। इसके बाद उन्होंने जेल में भी रहना पड़ा। एएनआई के ट्वीट में सामने आया, जिसमें लिखा गया- अबू सलेम ने संजू के मेकर्स को लीलग नोटिस भेजा है। फिल्म में उनको लेकर गलत इंफॉर्मेशन देने के चलते यह नोटिस दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर संजू मेकर्स ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वह उनपर मानहानि का केस करेंगे।

बता दें, संजू की बायोपिक में रणबीर कपूर अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। फिल्म में दर्शकों ने रणबीर को संजय दत्त के अवतार में बहुत पसंद किया। फिल्म में परेश रावल, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा, दीया मिर्जा और करिश्मा तन्ना के अलावा विकी कौशल भी हैं।

Gangster Abu Salem sends legal notice to makers of ‘Sanju’ movie, seeks publication of contradiction to the wrong information about him in the movie and an apology.Notice also states that if makers of the movie fail to do so in 15 days,he will file a defamation case against them. pic.twitter.com/Kn1FyyRLW0

— ANI (@ANI) July 27, 2018