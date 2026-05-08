बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार रहे हैं, जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया, लेकिन एक खास किरदार ने उनकी जिंदगी और करियर दोनों बदल दिए। कुछ रोल इतने आइकॉनिक साबित हुए कि दर्शक आज भी उन्हें उसी नाम से याद करते हैं। फिर चाहे ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ का फैजल हो या ‘दीवाना’ का राजू, इन किरदारों ने एक्टर्स को रातोंरात स्टार बना दिया। आइए जानते हैं उन किरदारों और कलाकारों के बारे में जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी- फैजल खान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय तक छोटे-छोटे रोल करते रहे। लेकिन ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में फैजल खान का किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। अनुराग कश्यप की इस गैंगस्टर ड्रामा में नवाज ने एक शांत लेकिन खतरनाक बदले की कहानी को जिस अंदाज में निभाया, उसने उन्हें बॉलीवुड का दमदार अभिनेता बना दिया।

“बाप का, दादा का, भाई का… सबका बदला लेगा रे फैजल” जैसे डायलॉग आज भी फैंस की जुबान पर हैं। इस फिल्म के बाद नवाजुद्दीन को लगातार बड़ी फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम मिलने लगा।

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शाहरुख खान- राजू

आज शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, लेकिन फिल्मों में उनकी शुरुआत टीवी से हुई थी। 1992 में आई ‘दीवाना’ में राजू का किरदार उनके लिए गेमचेंजर साबित हुआ। फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे बड़े सितारे मौजूद थे, लेकिन शाहरुख अपनी एनर्जी और रोमांटिक अंदाज से दर्शकों का दिल जीत ले गए। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला और यहीं से उनका सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ।

मनोज बाजपेयी- भीकू म्हात्रे

मनोज बाजपेयी ने कई साल थिएटर और छोटे रोल किए, लेकिन ‘सत्या’ का भीकू म्हात्रे उन्हें रातोंरात स्टार बना गया। राम गोपाल वर्मा की इस क्राइम फिल्म में उनका किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि ‘मुंबई का किंग कौन? भीकू म्हात्रे!’ डायलॉग आज भी कल्ट माना जाता है। इस रोल ने मनोज बाजपेयी को नेशनल अवॉर्ड और इंडस्ट्री में नई पहचान दिलाई।

रणवीर सिंह- बिट्टू शर्मा

रणवीर सिंह ने ‘बैंड बाजा बारात’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में बिट्टू शर्मा का उनका देसी, मजेदार और एनर्जेटिक किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। रणवीर की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें पहली ही फिल्म से स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं।

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आयुष्मान खुराना- विक्की अरोड़ा

रेडियो और टीवी से करियर शुरू करने वाले आयुष्मन खुराना को असली पहचान ‘विक्की डोनर’ से मिली। फिल्म में विकी अरोड़ा का किरदार बेहद अलग और बोल्ड विषय पर आधारित था। आयुष्मान ने अपने सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म सुपरहिट रही और उन्हें बॉलीवुड में नई तरह के कंटेंट सिनेमा का चेहरा माना जाने लगा।

राजकुमार राव- शाहिद

राजकुमार राव के करियर में ‘शाहिद’ फिल्म बेहद अहम साबित हुई। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आज़मी की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में राजकुमार ने शानदार अभिनय किया। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला और बॉलीवुड में एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान मिली।

अमिताभ बच्चन- विजय

अमिताभ बच्चन को ‘एंग्री यंग मैन’ की छवि ‘जंजीर’ फिल्म के विजय किरदार से मिली। उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था, लेकिन अमिताभ ने अपने गुस्सैल और दमदार अंदाज से दर्शकों को नया हीरो दिया। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई।

इन किरदारों ने सिर्फ फिल्मों को ही हिट नहीं बनाया, बल्कि एक्टर्स की पूरी जिंदगी बदल दी। कई कलाकारों के लिए ये रोल संघर्ष से सफलता तक का सफर साबित हुए और आज भी उनके करियर की पहचान बने हुए हैं।