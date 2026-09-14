गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो चुका है। 14 सितंबर से 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। खासकर मुंबई में बॉलीवुड और टीवी सितारे हर साल की तरह इस बार भी अपने घर बप्पा को लेकर पहुंचे। अंबानी परिवार से लेकर शिल्पा शेट्टी, सुनीता आहूजा और कई दूसरे सितारों ने गणपति बप्पा का स्वागत किया।

अंबानी परिवार ने किया भव्य स्वागत

अंबानी परिवार के गणपति स्वागत के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इस दौरान अनंत अंबानी और राधिका अंबानी बप्पा की पूजा और बाकी रस्में करते नजर आए। परिवार के दो छोटे बच्चे भी राधिका के साथ कार में बैठे नजर आए।

शिल्पा शेट्टी के घर भी विराजे बप्पा

मुंबई में भारी बारिश के बीच शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी गणपति बप्पा को अपने घर लेकर पहुंचे। इस साल शिल्पा शेट्टी के घर विराजे गणपति की मूर्ति खास है। उन्होंने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा की छोटी प्रतिकृति को अपने घर में स्थापित किया है।

सुनीता आहूजा ने ढोल की थाप पर किया डांस

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी अपने घर बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान वह ढोल की थाप पर डांस करती नजर आईं। गणपति के स्वागत का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला।

ईशा कोप्पिकर और डेजी शाह भी लाईं गणपति

गणपति बप्पा को घर लाने वाले सितारों में ईशा कोप्पिकर और डेजी शाह भी शामिल रहीं। वहीं देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी अपनी बेटियों के साथ गणपति की मूर्ति लेकर पहुंचे।

रित्विक-करण ने खुद बनाई गणपति की मूर्ति

टीवी एक्टर्स रित्विक धनजानी और करण वाही ने हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी को खास अंदाज में मनाया। दोनों ने एक वर्कशॉप लगाई, जहां उन्होंने खुद गणपति की मूर्तियां बनाईं और दूसरों को भी मूर्ति बनाने की कला सिखाई।