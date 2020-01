‘एडल्ट वीडियो देखने का बनाते थे दबाव’, डांस मास्टर गणेश आचार्य पर 33 साल की महिला ने लगाया आरोप

Ganesh Acharya: बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर एक 33 साल की महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने कोरियोग्राफर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गणेश आचार्य उन्हें जबरन एडल्ट फिल्में देखने के लिए मजबूर करते थे। महिला ने गणेश आचार्य के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में केस फाइल कराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता भी एक कोरियोग्राफर हैं।

स्पॉट बॉय की खबर के मुताबिक महिला का आरोप है कि जब से गणेश आचार्य Indian Film & Television Choreographers Association के जनरल सेक्रेटरी बने हैं तभी से उन्हें गणेश आचार्य ने परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला ने महाराष्ट्र वीमेन कमीशन में अपनी शिकायत दी साथ ही अंबोली थाने में केस दर्ज कराया। अपने आरोप में महिला ने ये भी कहा है कि गणेश उन्हें इंडस्ट्री के कामों से दूर कर रहे थे।

एएनआई की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें लिखा गया है- 33 साल की महिला कोरियोग्राफर ने गणेश आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसमें साथ ही बताया गया है कि महिला का आरोप है कि गणेश महिला को इंडस्ट्री में उनके काम से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उनपर वह गंदी फिल्में देखने का दबाब भी डालते थे।

Mumbai:33yr-old woman choreographer,has filed complaint against Ganesh Acharya, GenSecyIndian Film&Television Choreographers Assoc at state’s Women’s Commission&Amboli PS accusing him of depriving her of work in film industry,demanding commission&forcing her to watch adult videos pic.twitter.com/Z8jYzgVyQh

