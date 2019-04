Actress Maisi William: एक्ट्रे्स मैसी विलियम्स गेम ऑफ थ्रोंस के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर काफी चर्चा में हैं। चर्चा का विषय इस एपिसोड (गेम ऑफ थ्रोंस) में दिया उनका एक सेक्स सीन है। इसी सीन को लेकर मैसी को सोशल मीडिया पर लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। वहीं मैसी ने भी ट्रोल करने वालों को सबक सीखाते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया है। मैसी ने ट्वीट किया, ‘मैं आपकी असहजता समझती हूं लेकिन मैं बतान चाहती हूं कि ‘इस सीन को मेरी पूरी फैमिली देख चुकी है।’ मैसी ने लिखा कि ‘मेरी मां और स्टेप डैड सहित मेरी दोनों बहनें और चार भाईयों ने इस सीन को देखा है।’ वहीं मैसी के इस जवाब को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस ट्वीट को अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने पसंद किया है।

बता दें कि गेम ऑफ थ्रोंस के फाइनल सीजन के दूसरे एपिसोड में मैसी (आर्या स्टार्क) का जेंड्री के साथ एक सेक्स सीन फिल्माया गया है। इसी सीन को लेकर फैंस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं मैसी इस सीरीज के लिए आर्या का किरदार तब से कर रहीं हैं जब महज 11 साल की थीं। अब वह 22 साल की हो गईं हैं। माना जा रहा है कि कई फैंस मैसी को बड़े होते देखें हैं इसलिए वह उनके सेक्स सीन को लेकर काफी आक्रामक दिख रहे हैं। हालांकि इस सीन को लेकर मैसी ने कहा है कि ‘वह जब स्क्रिप्ट पढ़ रहीं थीं तो इस सीन को महज वह प्रैंक समझी थीं।’

if u feel uncomfortable just know that my mother and my step dad and my 2 sisters and my 4 brothers have all probably watched this too ahahakillmeehehe

