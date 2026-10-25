बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और गजेंद्र चौहान के बीच राजनीतिक बयान को लेकर विवाद हो गया है। गजेंद्र चौहान ने कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी को ‘ब्लडी झूठी पार्टी’ कहा था। इस पर गजेंद्र चौहान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नसीरुद्दीन को सरकार की आलोचना करने के बजाय छात्रों को सही सलाह देनी चाहिए।

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में गजेंद्र चौहान ने कहा कि जिस पार्टी को देश के 140 करोड़ लोगों ने सत्ता में पहुंचाया है, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने कहा, “यह बहुत दुख की बात है। जो पार्टी पिछले 12-13 साल से देश में शासन कर रही है, आपने उसे ‘खूनी झूठी पार्टी’ कह दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। देश के 140 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को सत्ता में बैठाया है और आप उसे गाली दे रहे हैं।”

गजेंद्र चौहान ने नसीरुद्दीन शाह को बेहतरीन कलाकार और अच्छा इंसान बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते समय नसीरुद्दीन शाह को हर पक्ष को समझना चाहिए। गजेंद्र ने आरोप लगाया कि नसीरुद्दीन अपने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में अक्सर किसी मुद्दे का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाते हैं।

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गजेंद्र चौहान ने कहा, “आप एक महान कलाकार हैं और अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि आपके ट्वीट और वीडियो में आप एकतरफा बात करते हैं। आप कभी भी किसी मुद्दे के दोनों पहलुओं को नहीं देखते।”

छात्रों को बातचीत से समाधान निकालने की दी सलाह

SRFTI में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा कि छात्रों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान में सक्षम लोग मौजूद हैं, जो छात्रों की समस्याओं पर विचार कर सकते हैं।

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नसीरुद्दीन शाह ने सरकार पर लगाए थे आरोप

दरअसल, नसीरुद्दीन शाह ने शनिवार को कोलकाता के SRFTI में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार उन लोगों से बदला ले रही है, जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं। नसीरुद्दीन के मुताबिक, संस्थान के छात्र भी इसी तरह के व्यवहार का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, SRFTI के छात्र अपने वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यह विरोध प्रदर्शन छात्रों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (ABGP) के सदस्यों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुआ।

जहां नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले में सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया, वहीं गजेंद्र चौहान का कहना है कि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए।