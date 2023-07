Gadar 2 Trailer Out: कुछ ही देर में रिलीज होगा ‘गदर 2’ का ट्रेलर, सनी देओल संग इस बड़े मौके पर शामिल नहीं होगीं अमीषा पटेल!

Gadar 2 Official Trailer Released: 22 साल बाद दर्शकों को तारा सिंह और सकीना की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलने वाली है। जिसके लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं।

गदर 2 का ट्रेलर जारी (सोर्स-ट्विटर/Gadarfp)

