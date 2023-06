Gadar 2 song Udd Jaa Kaale Kaava: सनी देओल, अमीषा पटेल पर फिल्माया ‘उड़ जा काले कावां’ नए फ्लेवर के साथ हुआ रिलीज

Gadar 2 song Udd Jaa Kaale Kaava: गदर 2 से ‘उड़ जा काले कावां’ गाना रिलीज हो गया है। इससे पहले यही गाना फिल्म 2000 में रिलीज हुई ‘गदर- एक प्रेम कथा’ में भी था।

Gadar 2 song Udd Jaa Kaale Kaava (Photo- Youtube Screengrab)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram