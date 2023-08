Gadar Box Office Collection Day 8: सनी देओल की ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया कमाल, 8 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

Gadar Box Office Collection Day 8: सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' भारत में 300 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है।

'गदर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

Follow us on



instagram

telegram