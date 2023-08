Gadar 2 एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपनी फिल्म फ्लॉप होने के लिए सलमान खान को ठहराया जिम्मेदार, बोलीं- अगर हिट एंड रन केस न हुआ होता तो…

अमीषा पटेल ने कहा कि ये है जलवा फिल्म में वो सारी बात थी जो एक फिल्म को हिट होने के लिए चाहिए। लेकिन सलमान खान के हिट एंड रन की खबरों का उसपर बुरा असर पड़ा।

सलमान खान और अमीषा पटेल (फोटो- इंस्टाग्राम ameeshapatel/beingsalmankhan)

