सनी देओल के बारे में ऐसा सोचते हैं Gadar 2 एक्टर मनीष वाधवा, बोले- पीटने के बाद वह आकर कॉलर ठीक कर…

Gadar 2 एक्टर मनीष वाधवा ने बताया कि सेट पर सनी देओल सबके साथ बड़े प्यार से रहते हैं। वह किसी पर अपनी बात नहीं थोपते।

गदर 2 एक्टर मनीष वाधवा और सनी देओल (फोटो-इंस्टाग्राम manishwadhwa.in )

