हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी खलनायकों की बात होती है, तो अमजद खान का नाम सबसे ऊपर आता है। ‘शोले’ में उनके निभाए गए गब्बर सिंह के किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन पर्दे पर खौफ पैदा करने वाला यह अभिनेता असल जिंदगी में बेहद सरल, हंसमुख और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित इंसान था।

कहा जाता है कि अमजद खान का अभिनय के प्रति जुनून इतना गहरा था कि वह अपनी आखिरी सांस भी कैमरे के सामने लेना चाहते थे। अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था- “जब मौत आए, तो मैं सेट पर रहूं… हाथ में चाय का गिलास हो, एक हाथ में सिगरेट हो और कैमरा चल रहा हो।”

यह बात उनके भीतर छिपे उस कलाकार को दर्शाती है, जो अभिनय को सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिंदगी मानता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर आसान नहीं रहा। शुरुआती संघर्ष, फिर अचानक मिली पहचान और उसके बाद लगातार खुद को साबित करने का दबाव। मगर इन सबके बीच अमजद खान ने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया।

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स्क्रीन पर खूंखार और असल में हसमुख थे अमजद खान

‘शोले’ के बाद उन्हें कई फिल्मों में खलनायक के तौर पर देखा गया, लेकिन उन्होंने कॉमिक और कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी अलग पहचान बनाई। बावजूद इसके, उनके दिल के सबसे करीब हमेशा अभिनय ही रहा। सेट पर उनका अंदाज अलग ही होता था, सीन के बीच में भी वह हल्के-फुल्के मजाक करते, चाय पीते और सिगरेट के कश के साथ किरदार में डूब जाते।

उनकी यह इच्छा भले ही पूरी नहीं हो पाई, लेकिन यह जरूर साबित करती है कि अमजद खान के लिए कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। आज भी जब ‘कितने आदमी थे?’ जैसे डायलॉग गूंजते हैं, तो सिर्फ गब्बर नहीं, बल्कि उस कलाकार की आत्मा महसूस होती है, जो आखिरी पल तक अपने काम से जुड़ा रहना चाहता था।

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कैसे हुई थी अमजद खान की मौत?

अमजद खान का निधन 27 जुलाई 1992 को मात्र 51 साल की उम्र में हो गया था और इसके पीछे का कारण था दिल का दौरा। साल 1978 में अमजद खान एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। जिसके इलाज में उन्हें भारी स्टेरॉयड दवाएं दी गई थीं। इसके कारण उनका वजन भी बढ़ गया था और कुछ उनके खाने-पीने की आदतों ने भी उनकी सेहत पर बुरा असर डाला।

ऐसे हुआ था अमजद खान का एक्सीडेंट

बताया जाता है कि ‘द ग्रेट गैंबलर’ की शूटिंग के लिए अमजद खान गोवा जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कार से ही मुंबई से गोवा जाने का फैसला किया। वो अकेले नहीं गए, उनके साथ उनका पूरा परिवार था और गाड़ी ड्राइवर चला रहा था।

गाड़ी में अमजद खान के साथ उनका पूरा परिवार था और गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। रास्ता लंबा था, इसलिए अमजद खान ने अपने ड्राइवर से गाड़ी उन्हें देने के लिए कहा। वह गाड़ी चलाने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे ने अमजद खान का जीवन पूरी तरह बदलकर रख दिया। वह कोमा में चले गए और उनके शरीर की कई हड्डियां भी टूट गई थीं।