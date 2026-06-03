फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ अपना ‘नॉन-कोऑपरेशन’ नोटिस जारी करने के एक हफ्ते बाद ही उसे वापस ले लिया है। यह निर्देश तब जारी किया गया था जब पिछले दिसंबर में रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म ‘डॉन 3’ से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि, फिल्म संस्था ने कहा कि उनकी कानूनी टीम रणवीर द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिसों का जवाब देगी, लेकिन उन्होंने यह फैसला साथी फिल्म संस्थाओं- इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के अनुरोध पर लिया है।

FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने बुधवार को मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने अन्य फिल्म संस्थाओं से संपर्क किया और उनसे समर्थन मांगा। हमें IMPAA और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जवाब मिले।” जहां प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रणवीर के ‘डॉन 3’ से आखिरी समय पर पीछे हटने की निंदा की है, जिससे प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को नुकसान हुआ। वहीं IMPAA ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हित में ‘असहयोग’ के निर्देश को वापस लेने का अनुरोध किया है।

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अशोक पंडित ने आगे कहा, “उनकी अपील और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हित को देखते हुए, हम रणवीर सिंह के खिलाफ जारी निर्देश को तुरंत वापस ले रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि हमने रणवीर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री की सभी संस्थाओं से अपील की है कि वे सब मिलकर बैठें और इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाएं, ताकि किसी भी पक्ष को यह न लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है।

अशोक पंडित ने कहा, “हम ठीक वही कह रहे हैं, जो अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने कहा है। सभी फिल्म संस्थाओं के साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना ठीक वही है जो हम शुरू से चाहते थे। हम रणवीर सिंह से भी अपील करते हैं कि वे आगे आएं और इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाएं। हमें उम्मीद है कि वे और भी बड़े स्टार बनेंगे।” FWICE की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक घंटे से भी कम समय पहले, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने भी दोनों पक्षों से इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने का अनुरोध किया था।

रणवीर के कानूनी नोटिस का जल्द जवाब देगी FWICE

FWICE ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्हें रणवीर सिंह और अनुभवी प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल दोनों की तरफ से कानूनी नोटिस मिले हैं, जिनका जवाब उनकी लीगल टीम उचित तरीके से देगी। FWICE के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने स्क्रीन को बताया, “हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके हैं।

हम 70 साल पुरानी संस्था हैं और हमें अनगिनत कानूनी नोटिस मिल चुके हैं। हम बस यही चाहते हैं कि सभी पक्ष इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लें और इसे आपसी सहमति से हल कर लें। हमें उम्मीद थी कि हमारा निर्देश जारी होने के बाद रणवीर खुद आएंगे। लेकिन उनकी टीम ने उन्हें गुमराह किया है।”

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