फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने सोमवार को रणवीर सिंह पर बैन लगाया था। आरोप है कि अभिनेता ने ‘डॉन 3’ की शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले फिल्म छोड़ दी। FWICE का कहना है कि तीन बार 10-10 दिन के अंतराल पर नोटिस भेजने के बावजूद रणवीर अपना पक्ष रखने के लिए उनके सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद यह सख्त फैसला लिया गया। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कलाकारों पर FWICE द्वारा बैन लगाया गया है।

रणवीर सिंह पहले ऐसे अभिनेता नहीं हैं जिन पर FWICE ने बैन लगाया हो। इससे पहले संगठन भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान कई पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा चुका है।

2016 के उरी आतंकी हमले और पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद FWICE ने सभी पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने और परफॉर्म करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके चलते फवाद खान और माहिरा खान जैसे कलाकार, जो बॉलीवुड में लोकप्रिय हो रहे थे, भारतीय फिल्मों में काम नहीं कर सके।

FWICE ने भारतीय कलाकारों और तकनीशियनों से भी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी नागरिकों के साथ काम न करने की अपील की थी।

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दिलजीत दोसांझ और मीका सिंह भी झेल चुके हैं कार्रवाई

पिछले साल दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ पंजाबी फिल्म ‘ सरदार जी 3’ में काम किया था। यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई, लेकिन विदेशों में रिलीज की गई और दिलजीत ने लंदन समेत कई शहरों में इसका प्रमोशन भी किया।

इसके बाद FWICE ने दिलजीत के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया और अपने 5 लाख सदस्यों से उनके साथ काम न करने को कहा। संगठन ने टी-सीरीज से भी ‘बॉर्डर 2’ से दिलजीत को हटाने की मांग की थी। बाद में टी-सीरीज प्रमुख भूषण कुमार के अनुरोध पर दिलजीत को फिल्म की शूटिंग पूरी करने की अनुमति दी गई।

दिलजीत सिंह से पहले मीका सिंह पर भी 2019 में FWICE ने अस्थायी बैन लगाया था। उन्होंने पाकिस्तान के कराची में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के करीबी के परिवार में शादी समारोह में प्रस्तुति दी थी। बाद में मीका ने FWICE अधिकारियों से मुलाकात कर माफी मांगी और सफाई दी, जिसके बाद बैन हटा लिया गया।

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रणवीर सिंह पर क्यों लगा बैन?

रणवीर सिंह के मामले में वजह अलग बताई जा रही है। FWICE के अनुसार, अभिनेता ने विदेशी लोकेशन पर शूटिंग शुरू होने से सिर्फ तीन हफ्ते पहले Don 3 छोड़ दी।

फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने FWICE में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि रणवीर की हामी के बाद फिल्म की प्री-प्रोडक्शन पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

FWICE का कहना है कि रणवीर को 30 दिनों में तीन बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। वहीं रणवीर का कहना है कि यह मामला FWICE के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

आने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है असर

रणवीर सिंह की अगली फिल्म फ्रेंचाइजी Pralay अगस्त में फ्लोर पर जाने वाली है। FWICE के 5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, ऐसे में नॉन-कोऑपरेशन निर्देश के चलते फिल्म के लिए तकनीकी टीम और क्रू जुटाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अभिनेता के प्रमोशनल शूट और अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।