थप्पड़ के बदले पड़ा थप्पड़ तो हीरोइन को हुआ प्यार! वायरल हो रहा यह FUNNY VIDEO

इन दिनों सोशल मीडिया पर पंजाबी फिल्म का एक सीन खूब वायरल हो रहा है। इस फिल्म के सीन में एक्ट्रेस सामने खड़े व्यक्ति से कहती है कि वह उससे प्यार करेगा की नहीं। लड़का साफ-साफ लड़की को ना कह देता है। लड़की उसे धमकाते हुए आगे आती है और कहती है कि उसे प्यार करना ही पड़ेगा। लड़का एक बार फिर उस लड़की से कड़े स्वर में कहता है कि नहीं, वह नहीं करेगा। इसके बाद लड़का आखिरी बार पूछती है -नहीं! तो लड़का बोलता है -नहीं।

इसके बाद लड़की लड़के को जोरदार तमाचा मारती है। वहीं लड़का भी लड़की को खींच कर थप्पड़ रसीद देता है। थपड़ पड़ने पर लड़की नरम पड़ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इसके बाद नजरा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। लड़का मान जाता है और दोनों गले मिल जाते हैं। यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है।

यूजर्स इस वीडियो को देख कर अपने दिन भर की थकान को दूर कर रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्सस के रिएक्शन भी सामने आए हैं। ऐसे में एक यूजर ने वीडियो देख कमेंट में लिखा- चांटों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वहीं एक यूजर ने लिखा-ओह माय गॉड ये तो हाइट ऑफ ‘इमोसनल अत्याचार’ है।

— Ulta-Jawab and 56 others (@timepassindelhi) April 26, 2018

OMG! This is the Heights of #EmosanalAthyaachaarpic.twitter.com/4rhgdTCb0B

— Radhakrishnan (@RadaCristhna) April 27, 2018