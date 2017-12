Fukrey Returns Box Office Collection Day 1: जानिए कितनी रही ‘फुकरे रिटर्न्स’ के पहले दिन की कमाई

इस शुक्रवार यानी 8 दिसंबर 2017 को फिल्म ‘फुकरे रिटर्न्स’ रिलीज हुई है। फिल्म में ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, वरुण और मंजोत सिंह अभिनय कर रहे हैं। ‘फुकरे रिटर्न्स’ इस हफ्ते अकेली फिल्म है जो रिलीज हुई है। फिल्म ने अपने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा का बिजनेस किया है। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऋचा चड्ढा की फिल्म फुकरे रिटर्न्स की कमाई को इसका पूरा-पूरा फायदा मिलेगा। फुकरे रिटर्न्स ने अपने ओपनिंग डे पर 8.10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है।

ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने फुकरे रिटर्न्स को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन और अच्छी कमाई करने का अंदाजा लगाया था। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा- अतीत में हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें कि छोटी फिल्मों ने बड़ी फिल्मों को अपने मजबूत कंटेंट की बदौलत पीछे छोड़ा है। फुकरे रिटर्न्स आशाजनक लग रही है और यह अच्छी कमाई कर सकती है। अब क्योंकि पद्मावती रिलीज नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर इसे कमाई के लिहाज से उसका मिलेगा।

#FukreyReturns

Friday – 8.10 cr

Set to be a major HIT for all involved

Congrats @PulkitSamrat @varunsharma90 @RichaChadha @alifazal9 @OyeManjot #Mrig @excelmovies @FarOutAkhtar @ritesh_sid

— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) December 9, 2017