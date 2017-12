Fukrey Returns Box Office Collection: ‘टाइगर जिंदा है’ आने से पहले क्या 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएंगे ‘फुकरे रिटर्न्स’

पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा, वरुण और मंजोत सिंह की फिल्म ‘फुकरे रिटर्न्स’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। छोटे बजट में बनी मृगदीप सिंह लांबा की फिल्म ‘फुकरे रिटर्न्स’ 8 दिसंबर को रिलीज हुई। वहीं फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इसके चलते ही अब तक फिल्म ने 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 3.31 करोड़ रुपए कमाए।

शनिवार को फिल्म ने 5.15 करोड़ की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 7.10 करोड़ कमाए। वहीं सोमवार को फिल्म की कमाई का आं कड़ा 2.25 करोड़ का रहा। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 68.36 करोड़ रुपए रहा। आपको बताते चलें फिल्म का टोटल बजट जितना था कमाई के जरिए फिल्म ने उसकी पूरी भरपाई कर ली है। वहीं फिल्म अब मुनाफा कमाने में जुटी हुई है। फिल्म के हिट होने का कारण ये भी है कि इस फिल्म के आगे और पीछे कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो ‘फुकरे रिटर्न्स’ को कड़ी टक्कर दे सके।

#FukreyReturns is ROCK-STEADY on second Mon… [Week 2] Fri 3.31 cr, Sat 5.15 cr, Sun 7.10 cr, Mon 2.25 cr. Total: ₹ 68.36 cr. India biz. SUPER-HIT.

