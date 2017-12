Fukrey Returns Box Office Collection: दर्शकों को हंसाने के साथ ही फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड

8 दिसंबर को फुकरे रिटर्न्स रिलीज हुई है जिसे कि दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इसका अंदाजा आंकड़ों से चल रहा है। इस फिल्म को टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म सामने नहीं है जिसका यह जमकर फायदा उठा रही है। फिल्म साल 2013 की हिट फिल्म फुकरे का सीक्वल है। इसी वजह से इससे दर्शकों को बहुत ज्यादा उम्मीदे थीं। कमाई को देखकर लग रहा है कि यह उन उम्मीदों पर खरी उतरी है। इसके साथ ही फिल्म ने कुछ रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा है। केवल पांच दिनों में इसने 46 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

फिल्म की कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- फुकरे रिटर्न्स को कोई नहीं रोक सकता। मंगलवार को भी इसने जबर्दस्त पकड़ बनाए रखी है। आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को फिल्म ने 8.10 करोड़, शनिवार को 11.30 करोड़, रविवार को 12.80 करोड़, सोमवार को 5.10 करोड़, मंगलवार को 5.05 करोड़ और बुधवार को 4.30 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 46.30 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म में फुकरों और भोली पंजाबन की लड़ाई दर्शकों को काफी भा रही है।

#FukreyReturns is all set for a GLORIOUS Week 1… Biz is SUPER-STRONG on weekdays… Fri 8.10 cr, Sat 11.30 cr, Sun 12.80 cr, Mon 5.10 cr, Tue 5.05 cr, Wed 4.30 cr. Total: ₹ 46.65 cr. India biz.

