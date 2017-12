Fukrey Returns Box Office Collection Day 2: एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है वरुण-पुलकित की फिल्म

मृगदीप सिंह लांबा एक बार फिर से दर्शकों के बीच फुकरों की गैंग और भोली पंजाबन को लेकर हाजिर हो गए हैं। साल 2013 में आई फिल्म को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और इस बार भी वही फिल्म के निर्देशक हैं। फुकरे रिटर्न्स से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदे थीं क्योंकि यह एक सफल फिल्म का सीवक्ल जो था। अगर आप इसके आंकड़ों को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यह दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतर गई है। पहले दिन फिल्म ने 8.10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है।

रिलीज होने से पहले ट्रेड एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि फिल्म पहले दिन केवल 3-4 करोड़ रुपए का ही बिजनेस करेगी लेकिन आधिकारिक आंकड़े उसके दोगुने निकले। फिल्म ने सभी ट्रेड एनालिस्ट्स को झूठा साबित करते हुए काफी अच्छी कमाई की। इतने अच्छे कलेक्शन ये यह बात साबित हो गई है कि दर्शक गंभीर फिल्मों की बजाए कॉमेडी फिल्मों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इससे पहले वरुण धवन की जुड़वा 2 और अजय देवगन की गोलमाल रिटर्न्स रिलीज हुई थी जिसने भी अच्छी खासी कमाई की थी।

#FukreyReturns is wooing audience and winning hearts… Emerges TRIUMPHANT at the BO… Hits double digits on Day 2… Crosses *Week 1* biz of #Fukrey [₹ 18.42 cr] in just 2 days… Fri 8.10 cr, Sat 11.30 cr. Total: ₹ 19.40 cr. India biz.

#FukreyReturns is all set to cross ₹ 30 cr in its opening weekend, which is HUGE considering the economics of the film… An open, unhindered run till #TigerZindaHai arrives [22 Dec 2017] will ensure an IMPRESSIVE total.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 10, 2017