Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection: 350 करोड़ के करीब पहुंची सलमान खान की फिल्म, क्या बनेगा एक और रिकॉर्ड?

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ 330 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। फिल्म के पास अभी तकरीबन एक हफ्ते का वक्त और बाकी है जिससे ऐसा लगता है कि यह 350 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। अली अब्बास जफर निर्देशित यह फिल्म सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म का कुल कलेक्शन सलमान खान की फिल्म सुल्तान और बजरंगी भाईजान से भी ज्यादा है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के आंकड़े जारी किए हैं। तरण ने लिखा- चट्टान की तरह अटल। उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को बिजनेस फिर ऊपर जाएगा। फिल्म ने 5वें हफ्ते में कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की है जिसके बाद इस फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 330 करोड़ 53 लाख रुपए हो गया है। मालूम हो कि ‘टाइगर जिंदा है’ से पहले तक सलमान खान की दो ही फिल्में 300 करोड़ के क्लब में थीं और इस फिल्म के बाद अब उनकी 3 फिल्में 300 करोड़ के क्लब में हैं।

#TigerZindaHai remains ROCK-STEADY… Biz expected to escalate on Sat and Sun… [Week 5] Fri 78 lakhs. Total: ₹ 330.53 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 20, 2018