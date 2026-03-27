साल 2019 में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में हिस्सा ले चुकी महिला तहसीलदार फ्रॉस केस में गिरफ्तार हुई है। अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठकर 50 लाख जीत चुकी अमिता सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अमिता सिंह तोमर को गुरुवार को बड़ौदा तहसील में 2021 में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें शिवपुरी की जेल में भेजा गया।

अधिकारी के बताया, “बड़ौदा के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) अवनीत शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने ग्वालियर के चंद्रवदनी नाका स्थित उनके घर से तोमर को गिरफ्तार किया। तोमर विजयपुर की तहसीलदार थीं, लेकिन कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बुधवार को उन्हें पद से हटा दिया था।”

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उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तोमर ने इससे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। अब तक इस मामले में 110 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

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अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक 2021 की बाढ़ राहत घोटाले में अब तक 22 पटवारियों (राजस्व अधिकारियों) और एक तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में आरोप है कि 2.5 करोड़ रुपये फर्जी बैंक खातों में गबन के इरादे से ट्रांसफर किए गए थे।