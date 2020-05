पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी (Sharmistha Mukherjee) लोक गायिका मालिनी अवस्थी (malini awasthi) के बचाव में उतर आई हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता गौरव पांधी (Gaurav Pandhi) ने मालिनी अवस्थी पर बीजेपी सरकार में उन्हें अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने के साथ ही उनके पति और यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी पर भी निशाना साधा था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि मालिनी अवस्थी को यूपी सरकार में कार्यक्रम इसलिए मिले क्योंकि वो अवनीश अवस्थी की पत्नी हैं।

इस आरोप पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कड़ा ऐतराज़ जताया वहीं दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी मालिनी का बचाव किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर लिखा, ‘मालिनी अवस्थी एक जानी मानी और बेहतरीन गायिका हैं। मालिनी, बीजेपी के सत्ता में आने से पहले भी सैकड़ों शोज कर चुकी हैं। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार व संगीत की उस्ताद गिरजा देवी की प्रमुख शिष्याओं में हैं। उनकी तालीम उनके नृत्य में साफ झलकती है। ऐसे में पति की आलोचना करने के लिए पत्नी को खींचने की जरूरत नहीं है।’

.@maliniawasthi is a renowned & very good singer. She has done 100s of shows even b4 BJP came 2 power. She’s a genuinely talented artist & was a lead student of maestro Smt. Girija Devi. Her ‘talim’ shines thru her performances. Pls don’t drag d wife 2 criticise d husband. https://t.co/DSMcYAxOEb

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) May 19, 2020