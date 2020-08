सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा की मौत से है। राणे ने दावा किया कि सुशांत की सेक्रेटरी रहीं दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका रेप किया गया था और इसके बाद मर्डर किया गया। डर के नाते वे सामने नहीं आ रहे हैं। दिशा के मर्डर के बाद सुशांत का भी मर्डर किया गया।

उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेज भी हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां सबमिट करेंगे। उधर इस मामले पर बात करते हुए नारायण राणे के बेटे और भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा, ‘वह (नारायण राणे) महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर उनके पास कोई जानकारी है, तभी वह ऐसा कह रहे हैं।’

#Exclusive | The right information will be disclosed to the right authority: BJP MLA Nitish Rane tells TIMES NOW. | #SushantConspiracyTruth pic.twitter.com/he2gHmr0d7

— TIMES NOW (@TimesNow) August 4, 2020